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Житель Благовещенского района пытался задушить бывшую жену, когда пришел к ней мириться

Житель Благовещенского района пытался задушить бывшую жену, когда пришел к ней мириться

11:21, 17 фев 2022

В башкирском городе Благовещенске местный житель пытался задушить бывшую жену, когда пришел к ней мириться. Об этом сообщило местное издание «Панорама».

После развода пара продолжала жить под одной крышей. На прошлой неделе мужчина пришел домой пьяным и попытался помириться с экс-супругой. Женщина высказалась против этой затеи, после чего бывший вышел из себя, вцепился ей в шею и попытался задушить. Его вовремя остановили родственники потерпевшей.

Теперь мужчине предстоит ответить за свои действия – городское МВД возбудило против него уголовное дело об угрозе убийством.

Ранее сообщалось о том, что жительница Башкирии попалась на уловки "моряка из Дании" и лишилась больше 1 млн рублей.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Благовещенский район происшествия криминал
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