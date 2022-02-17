Житель Благовещенского района пытался задушить бывшую жену, когда пришел к ней мириться

11:21, 17 фев 2022

В башкирском городе Благовещенске местный житель пытался задушить бывшую жену, когда пришел к ней мириться. Об этом сообщило местное издание «Панорама».







После развода пара продолжала жить под одной крышей. На прошлой неделе мужчина пришел домой пьяным и попытался помириться с экс-супругой. Женщина высказалась против этой затеи, после чего бывший вышел из себя, вцепился ей в шею и попытался задушить. Его вовремя остановили родственники потерпевшей.



Теперь мужчине предстоит ответить за свои действия – городское МВД возбудило против него уголовное дело об угрозе убийством.



Ранее сообщалось о том, что жительница Башкирии попалась на уловки "моряка из Дании" и лишилась больше 1 млн рублей.

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