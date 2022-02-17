Житель Башкирии задушил полотенцем свою возлюбленную

12:15, 17 фев 2022

В Стерлитамаке 33-летнего местного жителя обвинили в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) своей сожительницы. По информации ведомства, причиной произошедшего стала ссора из-за алкоголя.







Тело 32-летней женщины нашли 11 февраля в квартире на улице Гоголя. Следователи установили, что в ночь с 10 на 11 февраля сожители вместе употребляли алкоголь, когда между ними возникла ссора из-за того, что мужчина начал употреблять спиртное, не дождавшись своей сожительницы.



Во время ссоры потерпевшая дала пощечину фигуранту уголовного дела, в ответ он взял полотенце и задушил ее. После случившегося злоумышленник ушел из квартиры к своему брату. Во время допроса он сознался в содеянном. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось о том, что житель Благовещенского района пытался задушить бывшую жену, когда пришел к ней мириться.





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Фото: Следком Башкирии