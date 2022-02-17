В Башкирии пропал 13-летний Радмир Салахутдинов
18:47, 17 фев 2022
В Башкирии ищут пропавшего 13-летнего Радмира Салахутдинова. Об этом сообщили волонтеры РОО «Поиск Детей - Иглино».
Известно, что 16 февраля около 13:00 мальчик ушел в школу, но до учебного заведения не дошел.
Приметы: рост 155-160 см, на вид 13-15 лет, плотного телосложения, волосы прямые темные, глаза голубые.
Был одет: темно-серая куртка, черные трико, белая рубашка, кроссовки серые, синяя шапка с надписью «Россия».
При себе имел: черный рюкзак и белый пакет из супермаркета.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят обратиться по телефонам: 112 или 8-927-969-89-19, 8-917-383-56-87.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: РОО «Поиск Детей - Иглино»
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