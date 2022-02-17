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В Башкирии пропал 13-летний Радмир Салахутдинов

В Башкирии пропал 13-летний Радмир Салахутдинов

18:47, 17 фев 2022

В Башкирии ищут пропавшего 13-летнего Радмира Салахутдинова. Об этом сообщили волонтеры РОО «Поиск Детей - Иглино».

Известно, что 16 февраля около 13:00 мальчик ушел в школу, но до учебного заведения не дошел.

Приметы: рост 155-160 см, на вид 13-15 лет, плотного телосложения, волосы прямые темные, глаза голубые.

Был одет: темно-серая куртка, черные трико, белая рубашка, кроссовки серые, синяя шапка с надписью «Россия».

При себе имел: черный рюкзак и белый пакет из супермаркета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят обратиться по телефонам: 112 или 8-927-969-89-19, 8-917-383-56-87.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: РОО «Поиск Детей - Иглино»
Теги: Иглинский район происшествия поиск
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