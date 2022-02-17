В Нижнем Тагиле мужчина избил 2-ух подростков в лифте многоэтажки
19:23, 17 фев 2022
Камера слежения, расположенная в лифте, зафиксировала неадекватное поведение кавказца. Сперва он без очевидных причин кричит на испуганных мальчишек, а затем наотмашь ударяет одного из них кулаком в голову. Его другу прилетает подзатыльник.
"Моему сыну тринадцать лет, он дожидался своего двенадцатилетнего товарища в подъезде на 9-ом этаже. Данный мужчина, если он таковым может считаться после случившегося, вызвал лифт на 3-ем этаже и поднялся к ребятам на 9-й. На ровном месте этот кавказец стал обзывать детей, орать на них, а после этого вообще распустил руки." - объяснила мать пострадавшего.
Ранее сообщалось о том, что московская учительница живьем сгорела в жилище, выданном в результате программы "Земский учитель".
Фото: скрин видео
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Московская учительница живьем сгорела в жилище, выданном в результате программы "Земский учитель"
Происшествия в Башкирии
В Аургазинском районе Башкирии мужчина до смерти избил своего 2-летнего сына
Происшествия в Башкирии
В Уфе мужчина избил дочь своей сожительницы
Происшествия в Башкирии
В Башкортостане мужчина сжег своего товарища вместе в машиной
Происшествия в Башкирии
В Уфе мужчина разбил ударом руки стекло входной двери дома | видео
Происшествия в Башкирии
В Уфе местный житель выгнал темнокожего парня из лифта
Политика в Башкирии
Владимир Путин приказал освободить учителей и врачей от подоходного налога
Происшествия в Башкирии
В Федоровском районе в больнице после пьяной драки умер мужчина