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В Нижнем Тагиле мужчина избил 2-ух подростков в лифте многоэтажки

В Нижнем Тагиле мужчина избил 2-ух подростков в лифте многоэтажки

19:23, 17 фев 2022

Камера слежения, расположенная в лифте, зафиксировала неадекватное поведение кавказца. Сперва он без очевидных причин кричит на испуганных мальчишек, а затем наотмашь ударяет одного из них кулаком в голову. Его другу прилетает подзатыльник.

"Моему сыну тринадцать лет, он дожидался своего двенадцатилетнего товарища в подъезде на 9-ом этаже. Данный мужчина, если он таковым может считаться после случившегося, вызвал лифт на 3-ем этаже и поднялся к ребятам на 9-й. На ровном месте этот кавказец стал обзывать детей, орать на них, а после этого вообще распустил руки." - объяснила мать пострадавшего.

Ранее сообщалось о том, что московская учительница живьем сгорела в жилище, выданном в результате программы "Земский учитель".

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Фото: скрин видео
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