Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Татышлинском районе Башкирии в аварии пострадала пассажирка

В Татышлинском районе Башкирии в аварии пострадала пассажирка

10:32, 18 фев 2022

Авария в Башкирии произошла ооло 9 часов утра в Татышлинском районе.

На 70 км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда столкнулись "Toyota Corolla" под управлением 58-летнего местного жителя и "Лада Приора", за рулём которой находился 27-летний житель Балтачевского района.

В результате дорожно-транспортного происшествия 47-летняя пассажирка "Приоры" с различными травмами госпитализирована. По факту произошедшего начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в ДТП возле светофора пострадала женщина за рулем.

Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Татышлинский район происшествия ДТП
Читайте также

В Башкирии в ДТП возле светофора пострадала женщина за рулем
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в ДТП возле светофора пострадала женщина за рулем
В Иглинском районе Башкирии столкнулись "Skoda Karoq" и попутный грузовик "Renault"
Происшествия в Башкирии
В Иглинском районе Башкирии столкнулись "Skoda Karoq" и попутный грузовик "Renault"
В Башкирии водитель Volkswagen Touareg столкнулся с попутной автомашиной скорой помощи
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель Volkswagen Touareg столкнулся с попутной автомашиной скорой помощи
В Башкирии в жуткой аварии столкнулись "Ford Explorer" и встречный ВАЗ-2110
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в жуткой аварии столкнулись "Ford Explorer" и встречный ВАЗ-2110
В Башкирии в аварии погиб водитель и пострадала пассажирка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварии погиб водитель и пострадала пассажирка
В Башкирии от столкновения грузовика и легковушки погибли 2 человека
Происшествия в Башкирии
В Башкирии от столкновения грузовика и легковушки погибли 2 человека
Авария в Абзелиловском районе: пьяный водитель "ГАЗели" столкнулся с "Тойотой"
Происшествия в Башкирии
Авария в Абзелиловском районе: пьяный водитель "ГАЗели" столкнулся с "Тойотой"
Авария в Татышлинском районе: столкнулись две иномарки, пострадал водитель
Происшествия в Башкирии
Авария в Татышлинском районе: столкнулись две иномарки, пострадал водитель


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: