В Татышлинском районе Башкирии в аварии пострадала пассажирка
10:32, 18 фев 2022
Авария в Башкирии произошла ооло 9 часов утра в Татышлинском районе.
На 70 км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда столкнулись "Toyota Corolla" под управлением 58-летнего местного жителя и "Лада Приора", за рулём которой находился 27-летний житель Балтачевского района.
В результате дорожно-транспортного происшествия 47-летняя пассажирка "Приоры" с различными травмами госпитализирована. По факту произошедшего начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в ДТП возле светофора пострадала женщина за рулем.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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