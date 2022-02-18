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В Уфе водитель сбил шестилетнюю девочку и скрылся

В Уфе водитель сбил шестилетнюю девочку и скрылся

11:49, 18 фев 2022

ГИБДД Уфы ищет водителя, который сбил 6-летнюю девочку и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

17 февраля в 17:40 мужчина ехал по двору дома на улице Союзной. Внезапно девочка 6 лет выбежала на дорогу, однако водитель не заметил этого и сбил ее. Очевидцем стала женщина, которая начала махать мужчине за рулем, чтобы он остановился. Местный житель вышел из машины, но увидев, что ребенок встал и ушел, уехал с места ДТП. Девочка была доставлена в больницу с травмами, после помощи врачей ее отправили домой.

— Всех, кто стал очевидцем данного происшествия или обладает какой-либо информацией, просим не оставаться равнодушными и оказать помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего, позвонив по телефону: 8 917-486-76-36. Конфиденциальность гарантируется, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Уфе.

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Источник: www.proural.info
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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