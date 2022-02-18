В Дюртюлинском районе Башкирии в аварию попал школьный автобус

16:36, 18 фев 2022

Сегодня, 18 февраля, в Дюртюлинском районе зарегистрировано ДТП с участием школьного автобуса.







Авария произошла на 6 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск, близ д.Гублюкучуково. По имеющейся информации, столкнулись "Лада Ларгус" и школьный автобус "ПАЗ".



В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Известно, что в салоне автобуса находились 5 детей, их забрали родители. По факту произошедшего начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе водитель сбил шестилетнюю девочку и скрылся.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ