В Дюртюлинском районе Башкирии в аварию попал школьный автобус
16:36, 18 фев 2022
Сегодня, 18 февраля, в Дюртюлинском районе зарегистрировано ДТП с участием школьного автобуса.
Авария произошла на 6 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск, близ д.Гублюкучуково. По имеющейся информации, столкнулись "Лада Ларгус" и школьный автобус "ПАЗ".
В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Известно, что в салоне автобуса находились 5 детей, их забрали родители. По факту произошедшего начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе водитель сбил шестилетнюю девочку и скрылся.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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В Башкирии школьный автобус попал в ДТП