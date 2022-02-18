В Чекмагушевском районе Башкирии мужчина на снегоходе застрял в поле
16:44, 18 фев 2022
Госкомитет по ЧС сообщил, что в Чекмагушевском районе 17 февраля спасли мужчину, который застрял в поле на снегоходе. По информации ведомства, ЧП произошло в деревне Новоюмраново.
Спасатели передали, что 58-летний пострадавший позвонил спасателям сам, сообщив, что уехал кататься на снегоходе. Он уточнил, что попал в беду, так как его техника сломалась в поле.
До места назначения мужчину транспортировали силами сельсовета. Жизни и здоровью местного жителя ничего не угрожает.
Ранее сообщалось о том, что в Дюртюлинском районе Башкирии в аварию попал школьный автобус.
Читайте также:
- В Татышлинском районе Башкирии в аварии пострадала пассажирка
- В Башкирии в ДТП возле светофора пострадала женщина за рулем
- В Иглинском районе Башкирии столкнулись "Skoda Karoq" и попутный грузовик "Renault"
Источник:
gorobzor.ru
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Дюртюлинском районе Башкирии в аварию попал школьный автобус
Происшествия в Башкирии
В Татышлинском районе Башкирии в аварии пострадала пассажирка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в ДТП возле светофора пострадала женщина за рулем
Общество в Башкирии
Муфтий Башкортостана спас на Бельском мосту в Уфе упавшего человека
Происшествия в Башкирии
В Иглинском районе Башкирии столкнулись "Skoda Karoq" и попутный грузовик "Renault"
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварии погиб водитель и пострадала пассажирка
Происшествия в Башкирии
В Иглинском районе водитель на снегоходе провалился под лед
Происшествия в Башкирии
На реке Белой в Краснокамском районе пропал мужчина на снегоходе