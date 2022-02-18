В Чекмагушевском районе Башкирии мужчина на снегоходе застрял в поле

16:44, 18 фев 2022

Госкомитет по ЧС сообщил, что в Чекмагушевском районе 17 февраля спасли мужчину, который застрял в поле на снегоходе. По информации ведомства, ЧП произошло в деревне Новоюмраново.







Спасатели передали, что 58-летний пострадавший позвонил спасателям сам, сообщив, что уехал кататься на снегоходе. Он уточнил, что попал в беду, так как его техника сломалась в поле.



До места назначения мужчину транспортировали силами сельсовета. Жизни и здоровью местного жителя ничего не угрожает.



Ранее сообщалось о том, что в Дюртюлинском районе Башкирии в аварию попал школьный автобус.

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