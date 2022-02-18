Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Чекмагушевском районе Башкирии мужчина на снегоходе застрял в поле

В Чекмагушевском районе Башкирии мужчина на снегоходе застрял в поле

16:44, 18 фев 2022

Госкомитет по ЧС сообщил, что в Чекмагушевском районе 17 февраля спасли мужчину, который застрял в поле на снегоходе. По информации ведомства, ЧП произошло в деревне Новоюмраново.

Спасатели передали, что 58-летний пострадавший позвонил спасателям сам, сообщив, что уехал кататься на снегоходе. Он уточнил, что попал в беду, так как его техника сломалась в поле.

До места назначения мужчину транспортировали силами сельсовета. Жизни и здоровью местного жителя ничего не угрожает. 

Ранее сообщалось о том, что в Дюртюлинском районе Башкирии в аварию попал школьный автобус

Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: происшествия Чекмагушевский район
Читайте также

В Дюртюлинском районе Башкирии в аварию попал школьный автобус
Происшествия в Башкирии
В Дюртюлинском районе Башкирии в аварию попал школьный автобус
В Татышлинском районе Башкирии в аварии пострадала пассажирка
Происшествия в Башкирии
В Татышлинском районе Башкирии в аварии пострадала пассажирка
В Башкирии в ДТП возле светофора пострадала женщина за рулем
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в ДТП возле светофора пострадала женщина за рулем
Муфтий Башкортостана спас на Бельском мосту в Уфе упавшего человека
Общество в Башкирии
Муфтий Башкортостана спас на Бельском мосту в Уфе упавшего человека
В Иглинском районе Башкирии столкнулись "Skoda Karoq" и попутный грузовик "Renault"
Происшествия в Башкирии
В Иглинском районе Башкирии столкнулись "Skoda Karoq" и попутный грузовик "Renault"
В Башкирии в аварии погиб водитель и пострадала пассажирка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварии погиб водитель и пострадала пассажирка
В Иглинском районе водитель на снегоходе провалился под лед
Происшествия в Башкирии
В Иглинском районе водитель на снегоходе провалился под лед
На реке Белой в Краснокамском районе пропал мужчина на снегоходе
Происшествия в Башкирии
На реке Белой в Краснокамском районе пропал мужчина на снегоходе


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: