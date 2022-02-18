В Уфе волонтеры объявили срочный сбор на поиски 9-летнего Арслана Саттарова
19:59, 18 фев 2022
В Уфе волонтеры объявили срочный сбор на поиски 9-летнего Арслана Саттарова
Ребенок 18 февраля ушел на прогулку и не вернулся.
Приметы: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза темно-карие.
Был одет: синяя куртка, черные болоневые штаны, черные сапоги с красной полоской, серая шапка.
Владеющим информацией о местонахождении ребенка просьба сообщить по номер 112.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии ищут пропавшего 13-летнего Радмира Салахутдинова. Об этом сообщили волонтеры РОО «Поиск Детей - Иглино».
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