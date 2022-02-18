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В Уфе волонтеры объявили срочный сбор на поиски 9-летнего Арслана Саттарова

В Уфе волонтеры объявили срочный сбор на поиски 9-летнего Арслана Саттарова

19:59, 18 фев 2022

В Уфе волонтеры объявили срочный сбор на поиски 9-летнего Арслана Саттарова

Ребенок 18 февраля ушел на прогулку и не вернулся.

Приметы: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза темно-карие.

Был одет: синяя куртка, черные болоневые штаны, черные сапоги с красной полоской, серая шапка.

Владеющим информацией о местонахождении ребенка просьба сообщить по номер 112.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии ищут пропавшего 13-летнего Радмира Салахутдинова. Об этом сообщили волонтеры РОО «Поиск Детей - Иглино».

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Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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