Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии нашли пропавшего 9-летнего мальчика

В Башкирии нашли пропавшего 9-летнего мальчика

10:22, 19 фев 2022

Разыскиваемого в Уфе девятилетнего Арслана С. полицейские обнаружили на железнодорожной станции в Черниковке.



«Ребенок в порядке, жив-здоров, предан матери», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, как мальчик смог самостоятельно добраться до Черниковки.

Напомним, о пропаже ребенка в районе улицы Р. Зорге стало известно вечером 18 февраля. Сообщалось, что он вышел погулять и не вернулся.

Ранее сообщалось, что в Башкирии пропал 13-летний Радмир Салахутдинов. 16 февраля около 13:00 мальчик ушел в школу, но до учебного заведения не дошел.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа происшествия поиск
Читайте также

В Башкирии пропал 13-летний Радмир Салахутдинов
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал 13-летний Радмир Салахутдинов
В Дюртюлях пропал Ильгиз Сафин, который ушел в школу и не вернулся
Происшествия в Башкирии
В Дюртюлях пропал Ильгиз Сафин, который ушел в школу и не вернулся
В Уфе волонтеры объявили срочный сбор на поиски 9-летнего Арслана Саттарова
Происшествия в Башкирии
В Уфе волонтеры объявили срочный сбор на поиски 9-летнего Арслана Саттарова
В Башкирии пропал 10-летний мальчик
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал 10-летний мальчик
В Башкирии нашли ребенка, которого несколько дней назад унесло течением
Общество в Башкирии
В Башкирии нашли ребенка, которого несколько дней назад унесло течением
В Гафурийском районе Башкирии нашли мертвым 9-летнего Рустама Ишкулова
Происшествия в Башкирии
В Гафурийском районе Башкирии нашли мертвым 9-летнего Рустама Ишкулова
Стало известно, как пропавший мальчик из Уфы оказался в 139 километрах от дома
Происшествия в Башкирии
Стало известно, как пропавший мальчик из Уфы оказался в 139 километрах от дома
В Дуванском районе в квартире обнаружили тело 12-летнего мальчика
Происшествия в Башкирии
В Дуванском районе в квартире обнаружили тело 12-летнего мальчика


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: