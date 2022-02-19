В Башкирии нашли пропавшего 9-летнего мальчика
10:22, 19 фев 2022
Разыскиваемого в Уфе девятилетнего Арслана С. полицейские обнаружили на железнодорожной станции в Черниковке.
«Ребенок в порядке, жив-здоров, предан матери», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.
Теперь правоохранителям предстоит выяснить, как мальчик смог самостоятельно добраться до Черниковки.
Напомним, о пропаже ребенка в районе улицы Р. Зорге стало известно вечером 18 февраля. Сообщалось, что он вышел погулять и не вернулся.
Ранее сообщалось, что в Башкирии пропал 13-летний Радмир Салахутдинов. 16 февраля около 13:00 мальчик ушел в школу, но до учебного заведения не дошел.
Источник:
www.bashinform.ru
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