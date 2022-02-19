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В Башкирии произошло ДТП с тремя пострадавшими

В Башкирии произошло ДТП с тремя пострадавшими

10:48, 19 фев 2022

Вчера, 18 февраля, вечером на объездной автодороге Стерлитамак — Белорецк произошло  боковое столкновение грузовой машины «ГАЗель» и легковой «Kia Sportage». О происшествии сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

В результате столкновения водитель и 2 пассажира иномарки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

«На место ДТП оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, полиции, спасатели Госкомитета РБ по ЧС. В связи с тем, что произошла разгерметизация газового оборудования, установленного на автомобиле ГАЗель, на место выехала газовая служба», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Дюртюлинском районе Башкирии в аварию попал школьный автобус. По факту произошедшего начато разбирательство.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: авария в Уфе происшествия
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