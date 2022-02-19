В Башкирии произошло ДТП с тремя пострадавшими

Вчера, 18 февраля, вечером на объездной автодороге Стерлитамак — Белорецк произошло боковое столкновение грузовой машины «ГАЗель» и легковой «Kia Sportage». О происшествии сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.
В результате столкновения водитель и 2 пассажира иномарки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
«На место ДТП оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, полиции, спасатели Госкомитета РБ по ЧС. В связи с тем, что произошла разгерметизация газового оборудования, установленного на автомобиле ГАЗель, на место выехала газовая служба», — добавили в ведомстве.