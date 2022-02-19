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Стало известно, почему девушка из Башкирии разделась перед смертью

Стало известно, почему девушка из Башкирии разделась перед смертью

15:58, 19 фев 2022

Стали известны личность и подробности гибели 25-летней девушки, чье обмороженное тело нашли в гаражах Кумертау накануне утром прохожие. Ей оказалась 25-летняя жительница села Ермолаево Вера Г. Поскольку погибшая лежала на снегу без верхней одежды, некоторые посчитали, что ее смерть могла носить криминальный характер, но собственный источник «Комсомолки» развеял все сомнения.

- Никакого криминала в смерти нет. Вскрытие уже провели, оно показало, что девушка скончалась от переохлаждения. К сожалению, погибшая часто выпивала, и в этот раз возвращалась нетрезвой домой. А то, что одежда лежала рядом, нет ничего удивительно. Перед смертью от переохлаждения мозг подает сигналы, что ему очень жарко, и люди начинают раздеваться, - уточнил собеседник «КП-Уфа».

По словам источника, девушка жила отдельно от родственников и часто злоупотребляла спиртным, которое в итоге привело к печальному концу.

В пресс-службе МВД по Башкирии подтвердили факт случившегося.

- Обнаружены признаки переохлаждения, проверка продолжается, - отметили в ведомстве.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Кумертау происшествия
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