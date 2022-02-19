В Башкирии в аварию попал автомобиль скорой помощи

16:04, 19 фев 2022

Авария в Уфе произошла сегодня, 19 февраля, около 14 часов 20 минут.







На перекрёстке улиц Маршала Жукова - Баязита Бикбая, произошло столкновение "Фольксваген Поло" и автомобиля скорой медицинской помощи "Лада Ларгус".



В результате дорожной аварии пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.



На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности ДТП уточняются.



Ранее сообщалось о том, что 18 февраля, вечером на объездной автодороге Стерлитамак — Белорецк произошло боковое столкновение грузовой машины «ГАЗель» и легковой «Kia Sportage». О происшествии сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ