В Башкирии в аварию попал автомобиль скорой помощи
16:04, 19 фев 2022
Авария в Уфе произошла сегодня, 19 февраля, около 14 часов 20 минут.
На перекрёстке улиц Маршала Жукова - Баязита Бикбая, произошло столкновение "Фольксваген Поло" и автомобиля скорой медицинской помощи "Лада Ларгус".
В результате дорожной аварии пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности ДТП уточняются.
Ранее сообщалось о том, что 18 февраля, вечером на объездной автодороге Стерлитамак — Белорецк произошло боковое столкновение грузовой машины «ГАЗель» и легковой «Kia Sportage». О происшествии сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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