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В Башкирии в аварию попал автомобиль скорой помощи

В Башкирии в аварию попал автомобиль скорой помощи

16:04, 19 фев 2022

Авария в Уфе произошла сегодня, 19 февраля, около 14 часов 20 минут.

На перекрёстке улиц Маршала Жукова - Баязита Бикбая, произошло столкновение "Фольксваген Поло" и автомобиля скорой медицинской помощи "Лада Ларгус". 

В результате дорожной аварии пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. 

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности ДТП уточняются.

Ранее сообщалось о том, что 18 февраля, вечером на объездной автодороге Стерлитамак — Белорецк произошло боковое столкновение грузовой машины «ГАЗель» и легковой «Kia Sportage». О происшествии сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП
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