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В России предложили передать жилье умерших от коронавируса россиян беженцам Донбасса

В России предложили передать жилье умерших от коронавируса россиян беженцам Донбасса

17:50, 19 фев 2022

Жилье умерших от коронавируса россиян можно передать беженцам из Донбасса. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

«Огромное количество областей — все приняли решение о том, что они приглашают людей, дают им работу, дают им жилье. Россия — страна огромная, 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же все есть — работа была, жилье и так далее. Все это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям», — сказал Евгений Федоров в интервью радио «Говорит Москва».

Из Донбасса на фоне нарастающей напряженности эвакуируют жителей в Россию. Беженцы получат в РФ по 10 тысяч рублей. Об этом распорядился президент страны Владимир Путин, передают «Дни.ру». Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня сообщил, что войска Украины совершили более 30 обстрелов за сутки по территории ЛНР.

В Росстате ранее сообщили, что естественная убыль населения в прошлом году достигла более одного миллиона человек. Рекордное вымирание россиян связано в том числе с пандемией коронавируса, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: ura.news
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