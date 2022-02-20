В Миякинском районе Башкирии во время пожара погиб 36-летний мужчина
09:52, 20 фев 2022
Вечером 19 февраля в Миякинском районе Башкирии во время пожара в одноэтажном бревенчатом доме погиб 36-летний мужчина. Детали произошедшего ЧП рассказала сотрудники регионального МЧС.
Трагедия случилась в деревне Уршакбашкарамалы. На месте работали специалисты экстренных служб. Им удалось ликвидировать открытое горение в течение 40 минут.
В ходе разбора места происшествия было обнаружено тело мужчины 1986 года рождения. Причины и обстоятельства случившегося установят следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.
Ранее сообщалось о том, что 16 февраля, в жилом доме по улице Первомайской в селе Кармаскалы Стерлитамакского района произошел пожар в жилом доме.
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Источник:
www.ufa.kp.ru
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