В Миякинском районе Башкирии во время пожара погиб 36-летний мужчина

09:52, 20 фев 2022

Вечером 19 февраля в Миякинском районе Башкирии во время пожара в одноэтажном бревенчатом доме погиб 36-летний мужчина. Детали произошедшего ЧП рассказала сотрудники регионального МЧС.







Трагедия случилась в деревне Уршакбашкарамалы. На месте работали специалисты экстренных служб. Им удалось ликвидировать открытое горение в течение 40 минут.



В ходе разбора места происшествия было обнаружено тело мужчины 1986 года рождения. Причины и обстоятельства случившегося установят следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.



Ранее сообщалось о том, что 16 февраля, в жилом доме по улице Первомайской в селе Кармаскалы Стерлитамакского района произошел пожар в жилом доме.

Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram