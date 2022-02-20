Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии пропала 18-летняя девушка

В Башкирии пропала 18-летняя девушка

10:11, 20 фев 2022

Вчера днем, 18 февраля, в Уфе пропала 15-летняя Аделя Хабирова. Об этом рассказали активисты организации «Поиск Детей – Башкортостан». Сообщается, что подросток в 15:40 ушла из дома и не вернулась.

Приметы девочки: рост – 158-166 см, небольшие глаза, длинные темные русые волосы

Аделя была одета в черную балоневцю куртку до колен, черный спортивный костюм с капюшоном и черные кроссовки на большой белой подошве. Также с собой у нее был черно-сиреневый рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информации о местонахождении Адели Хабировой, просим сообщить ее полиций по номеру 112 или организации «Поиск Детей – Башкортостан» по номерам 8-927-969-89-19 и 8-917-383-56-87.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: «Поиск Детей – Башкортостан»
Теги: происшествия поиск Уфа
Читайте также

В Башкирии пропала жительница Уфы Эльза Акмалова
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала жительница Уфы Эльза Акмалова
В Уфе пропала 16-летняя Нурия Христофорова
Происшествия в Башкирии
В Уфе пропала 16-летняя Нурия Христофорова
В Уфе пропала 20-летняя Дарья Сотникова
Происшествия в Башкирии
В Уфе пропала 20-летняя Дарья Сотникова
В Башкирии пропала 16-летняя девушка из Уфы Фианда Христу
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала 16-летняя девушка из Уфы Фианда Христу
В Башкирии пропала жительница Белебея Марина Рахматуллина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала жительница Белебея Марина Рахматуллина
В Башкирии пропала жительница Стерлитамака Ангелина Дегтерева
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала жительница Стерлитамака Ангелина Дегтерева
В Башкирии пропала жительница Нуримановского района Альфина Нуриева
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала жительница Нуримановского района Альфина Нуриева
В Башкирии пропала жительница Зилаирского района Екатерина Лаптева
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала жительница Зилаирского района Екатерина Лаптева


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: