В Башкирии пропала 18-летняя девушка

10:11, 20 фев 2022

Вчера днем, 18 февраля, в Уфе пропала 15-летняя Аделя Хабирова. Об этом рассказали активисты организации «Поиск Детей – Башкортостан». Сообщается, что подросток в 15:40 ушла из дома и не вернулась.



Приметы девочки: рост – 158-166 см, небольшие глаза, длинные темные русые волосы







Аделя была одета в черную балоневцю куртку до колен, черный спортивный костюм с капюшоном и черные кроссовки на большой белой подошве. Также с собой у нее был черно-сиреневый рюкзак.



Всех, кто обладает какой-либо информации о местонахождении Адели Хабировой, просим сообщить ее полиций по номеру 112 или организации «Поиск Детей – Башкортостан» по номерам 8-927-969-89-19 и 8-917-383-56-87.





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Фото: «Поиск Детей – Башкортостан»