В Башкирии в результате аварии ВАЗ-2112 и Ваз-2110 пострадали 4 человека

11:43, 20 фев 2022

19 февраля рано утром в г. Октябрьский столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 38-летнего местного жителя и Ваз-2110, за рулём которого находился 34-летний мужчина.



В результате дорожно-транспортного происшествия водитель первого автомобиля, а также трое его пассажиров в возрасте 34, 29 и 26 лет с различными травмами госпитализированы. По данному факту начато разбирательство.







Ранее сообщалось о том, что В Башкирии в аварию попал автомобиль скорой помощи.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ