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В Куюргазинском районе Башкирии из-за метели на дороге застряли 19 машин и пассажирский автобус

В Куюргазинском районе Башкирии из-за метели на дороге застряли 19 машин и пассажирский автобус

18:35, 20 фев 2022

Сегодня, 20 февраля, в Куюргазинском районе между селами Таймасово и Ялчикаево в снежном заносе оказалось 19 легковых автомашин и пассажирский автобус, в которых находилось около 50 человек, в том числе 12 детей. О происшествии сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

По прибытию спасателей на месте велись работы по расчистке дороги и помощь не потребовалась.

Также между селами Таймасово и Свобода в «снежный плен» попали 4 человека на двух автомобилях. 

«Около 4 км до застрявших в снегу автомобилей пришлось добираться на снегоходах, так как дорогу очень сильно перемело. Мы помогли откопать автомобили и сопроводили их до села Свобода», — сообщили спасатели.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии отец вместе с тремя детьми застрял на машине в заснеженном поле.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: происшествия Куюргазинский район
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