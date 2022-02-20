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В Башкирии пропал мужчина, ушедший из дома больше месяца назад

В Башкирии пропал мужчина, ушедший из дома больше месяца назад

18:42, 20 фев 2022

В Башкирии пропал без вести 32-летний Юрий Тарасов. Он ушел из дома 6 января в состоянии расстройства. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 183 см, глаза темно-карие, волосы темно-русые.

Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные болоньевые брюки, серый свитер. Без шапки и перчаток. 

Всех, кому что-либо известно о судьбе пропавшего мужчины, просят сообщить по номеру 112, либо в РОО «Поиск детей-Башкортостан». 

Ранее сообщалось о том, что 18 февраля, в Уфе пропала 15-летняя Аделя Хабирова. Об этом рассказали активисты организации «Поиск Детей – Башкортостан». 

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: происшествия поиск
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