Смертельная авария в Башкирии: 2 человека погибли во время столкновения легковушки и грузовика
22:00, 20 фев 2022
Сегодня, 20 февраля, в Иглинском районе произошла авария, в которой погибли люди. О происшествии сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
По данным ведомства, около 9 часов вечера на 1514 км автодороги М-5 «Урал» столкнулись «Renault Duster» и грузовая фура «DAF».
В результате ДТП два пассажира «Renault» от полученных травм скончались. Водитель внедорожника госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.
«Во избежание неприятностей на дороге, рекомендуем не выезжать за пределы населенных пунктов. Дождаться улучшения погоды», — добавили в ведомстве.