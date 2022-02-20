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Смертельная авария в Башкирии: 2 человека погибли во время столкновения легковушки и грузовика

Смертельная авария в Башкирии: 2 человека погибли во время столкновения легковушки и грузовика

22:00, 20 фев 2022

Сегодня, 20 февраля, в Иглинском районе произошла авария, в которой погибли люди. О происшествии сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

По данным ведомства, около 9 часов вечера на 1514 км автодороги М-5 «Урал» столкнулись «Renault Duster» и грузовая фура «DAF».

В результате ДТП два пассажира «Renault» от полученных травм скончались. Водитель внедорожника госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются. 

«Во избежание неприятностей на дороге, рекомендуем не выезжать за пределы населенных пунктов. Дождаться улучшения погоды», — добавили в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Иглинский район происшествия аварии
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