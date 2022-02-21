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В Башкирии произошло четыре аварии с участием 10 машин

В Башкирии произошло четыре аварии с участием 10 машин

09:07, 21 фев 2022

В Башкирии на 1355-м километре трассы Самара — Уфа — Челябинск произошло четыре аварии с участием 10 автомобилей. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщили в ГИБДД по Башкирии. Все ДТП зафиксированы в пределах одного километра. 

— По предварительной информации, пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения, — сообщили в ГИБДД. — В целях оказания быстрой практической помощи на месте ДТП задействованы четыре экипажа ГИБДД. Уважаемые участники дорожного движения, в условиях непогоды необходимо быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. 

Ранее сообщалось о том, что 20 февраля, в Иглинском районе произошла авария, в которой погибли люди. О происшествии сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ. 

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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия аварии
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