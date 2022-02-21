В Уфе эвакуировали учеников из школы

09:46, 21 фев 2022

В Уфе эвакуировали школу № 24. Об этом сегодня, 21 февраля, рассказали в учебном учреждении.



Причиной стало срабатывание пожарной сигнализации.



— Сработала пожарная сигнализация, но никакого возгорания не было. Эвакуация была недолгой, минут 20, наверное, — сообщили в приемной директора школы.







В МЧС республики прокомментировали ситуацию.



— В школе ложная сработка автоматической пожарной сигнализации, детей запускают обратно, — сообщили в ведомстве.



Напомним, что ранее по Уфе прокатилась волна эвакуаций в учебных учреждениях из-за угроз. Также ранее из-за возгорания эвакуировали 100 посетителей гостиницы «Азимут».





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Фото: UTV