В Уфе эвакуировали учеников из школы
09:46, 21 фев 2022
В Уфе эвакуировали школу № 24. Об этом сегодня, 21 февраля, рассказали в учебном учреждении.
Причиной стало срабатывание пожарной сигнализации.
— Сработала пожарная сигнализация, но никакого возгорания не было. Эвакуация была недолгой, минут 20, наверное, — сообщили в приемной директора школы.
В МЧС республики прокомментировали ситуацию.
— В школе ложная сработка автоматической пожарной сигнализации, детей запускают обратно, — сообщили в ведомстве.
Напомним, что ранее по Уфе прокатилась волна эвакуаций в учебных учреждениях из-за угроз. Также ранее из-за возгорания эвакуировали 100 посетителей гостиницы «Азимут».
Источник:
ufa1.ru
Фото: UTV
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