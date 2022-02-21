В Башкирии обрушилась крыша общежития педагогического колледжа

10:27, 21 фев 2022

В Нефтекамске произошло частичное обрушение двухскатной кровли общежития педагогического колледжа на улице Ленина, 20. Об этом сообщает МЧС по РБ.



Инцидент произошел сегодня в 9:30. Площадь поврежденной кровли из профнастила составляет 210 квадратных метров. Потолочное перекрытие не затронуто.







Погибших и травмированных нет. Из здания эвакуировали 40 человек.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе эвакуировали школу № 24. Об этом 21 февраля рассказали в учебном учреждении.



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Фото: МЧС по РБ