В Башкирии обрушилась крыша общежития педагогического колледжа
10:27, 21 фев 2022
В Нефтекамске произошло частичное обрушение двухскатной кровли общежития педагогического колледжа на улице Ленина, 20. Об этом сообщает МЧС по РБ.
Инцидент произошел сегодня в 9:30. Площадь поврежденной кровли из профнастила составляет 210 квадратных метров. Потолочное перекрытие не затронуто.
Погибших и травмированных нет. Из здания эвакуировали 40 человек.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе эвакуировали школу № 24. Об этом 21 февраля рассказали в учебном учреждении.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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