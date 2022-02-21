В Башкирии добровольцы спасли из пожара 43-летнего мужчину
15:36, 21 фев 2022
Сегодня, 21 февраля, днем по улице Зеленой в селе Балтика Иглинского района загорелась квартира в двухквартирном, кирпичном доме. На место направлены силы и средства добровольной пожарной команды и МЧС России.
«Пожар потушен. В результате пожара повреждено домашнее имущество на площади 6 кв.м. Работниками ДПК спасен 43-летний мужчин. По данным врачей, мужчина с диагнозом отравление продуктами горения госпитализирован в ГКБ №21. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России», — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе эвакуировали школу № 24. Об этом сегодня, 21 февраля, рассказали в учебном учреждении.