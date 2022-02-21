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В Башкирии добровольцы спасли из пожара 43-летнего мужчину

В Башкирии добровольцы спасли из пожара 43-летнего мужчину

15:36, 21 фев 2022

Сегодня, 21 февраля, днем по улице Зеленой в селе Балтика Иглинского района загорелась квартира в двухквартирном, кирпичном доме.
На место направлены силы и средства добровольной пожарной команды и МЧС России.

«Пожар потушен. В результате пожара повреждено домашнее имущество на площади 6 кв.м. Работниками ДПК спасен 43-летний мужчин. По данным врачей, мужчина с диагнозом отравление продуктами горения госпитализирован в ГКБ №21. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России», — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе эвакуировали школу № 24. Об этом сегодня, 21 февраля, рассказали в учебном учреждении.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Иглинский район происшествия пожар
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