В Башкирии во время задержания полицейский застрелил сбытчика наркотиков

18:35, 21 фев 2022

Инцидент произошел накануне, 20 февраля, в Октябрьском районе города. По предварительным данным, полицейские прибыли на вызов о подозрительных мужчинах на улице Мамина-Сибиряка – они искали что-то в сугробе.







На месте один из мужчин проявил агрессию по отношению к стражам порядка, попытался напасть с лопатой на оперуполномоченного. В результате один из сотрудников МВД сделал предупредительный выстрел, после чего, защищаясь, выстрелил в правонарушителя. От полученной травмы пострадавший скончался на месте.



«Руководством МВД по Республике Башкортостан назначено проведение служебной проверки. Предварительно, действия сотрудников полиции по применению оружия правомерны. Материалы по данному факту будут направлены в территориальное подразделение Следственного комитета России для принятия процессуального решения», прокомментировали в пресс-службе МВД России по РБ.

В полиции добавили, что погибший оказался 41-летним ранее судимым за кражу и применение насилия в отношении представителя власти жителем Чишминского района, а его сообщник – 38-летним ранее судимым за незаконный оборот наркотиков уфимцем.





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