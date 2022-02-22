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В Башкирии бесследно пропала девушка

В Башкирии бесследно пропала девушка

09:27, 22 фев 2022

В Салавате ищут пропавшую девочку-подростка. По предоставленной информации в группе «Повышение юридической грамотности автовладельцев», накануне в 15:00 она ушла в неизвестном направлении от 8 лицея.

Приметы: рост 170, волосы темные до плеч.

Была одета: черная куртка, черные лосины, черная шапка.

Если вам известно местонахождение девочки, сообщите по телефонам: 8-919-606-35-54  или 02

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии пропал мужчина, ушедший из дома больше месяца назад.
 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Салават происшествия поиск
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