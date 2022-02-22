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В Башкирии объявилась пропавшая молодая девушка

В Башкирии объявилась пропавшая молодая девушка

19:30, 22 фев 2022

В Салавате прекращены поиски 15-летней Сабины А.. которую разыскивали почти сутки. Как рассказала перепуганная мама девушки, ее дочь вышла накануне днем на прогулку, но обратно домой так и не вернулась. Телефон подростка также молчал. Родители Сабины начали поиски дочери, и, к счастью, все обошлось.

Как рассказала в беседе мама девушки, Сабина уже нашлась живой и невредимой.

- Видимо, всему виной переходный возраст. У нас произошла небольшая ссора, после чего Сабина спряталась у дальних родственников и запретила им говорить, что она у них, угрожая, что снова сбежит, и ее никто не найдет. Сейчас дочь уже дома, надеюсь, она нас поймет и больше не будет так поступать, - рассказала мама девушки.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Салават происшествия поиск
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