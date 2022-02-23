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В Благоварском районе Башкирии нашли пропавшую девушку из Свердловской области

В Благоварском районе Башкирии нашли пропавшую девушку из Свердловской области

12:17, 23 фев 2022

Пресс-служба МВД по Башкирии сообщила, что в Благоварском районе республики нашли сбежавшую из дома 16-летнюю девушку из Талицкого района Свердловской области.

Сообщается, что девочка ушла из дома 10 февраля, обнаружили ее 16 числа, спустя неделю.

Полицейские установили, что подросток долгое время переписывалась с парнем из Благоварского района и решила отправиться к нему на такси. Полицейские разыскали ее именно там. 

В настоящий момент с ней все хорошо, ребенка доставили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. 

Ранее сообщалось о том, что в Салавате прекращены поиски 15-летней Сабины А.. которую разыскивали почти сутки. Как рассказала перепуганная мама девушки, ее дочь вышла накануне днем на прогулку, но обратно домой так и не вернулась. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Благоварский район происшествия поиск
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