Житель Башкирии перевел мошенникам более 700 тысяч рублей

12:36, 23 фев 2022

В МВД по Башкирии сообщили, что от рук мошенников пострадал 72-летний житель Белорецкого района. Всего, как уточнили, в ведомстве, мужчина лишился 730 тысяч рублей.



Уточняется, что полгода назад пожилой человек решил поправить здоровье и купить биологически активную добавку. Позже ему позвонил неизвестный и сообщил, что за покупку ему полагается компенсация.







Позвонивший сообщил, что за компенсацию можно получить, оплатив инкассационные расходы, страховку и прочие расходы. Всего пожилой мужчина перевел более 730 тысяч рублей.



Ранее сообщалось о том, что экс-главе Краснокамского района Башкирии вынесли оправдательный приговор.





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