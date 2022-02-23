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В Башкирии пожилой мужчина, застрял на снегоходе

В Башкирии пожилой мужчина, застрял на снегоходе

13:04, 23 фев 2022

Сегодня, 23 февраля, утром потребовалась помощь спасателей 64-летнему мужчине. Дедушка отправился покататься на снегоходе и застрял около деревни Чемаево Караидельского района. О происшествии сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

По данным ведомства, на его транспортном средстве закончился бензин. 

«Чтобы согреться, любитель приключений самостоятельно дошёл до ближайшей базы отдыха и сообщил спасателям свои координаты», — сообщили в Госкомитете РБ по ЧС. 

Спасатели доставили дедушку до его снегохода и помогли заправиться. В их сопровождении пострадавший самостоятельно доехал до необходимого места.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Караидельский район происшествия
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