Житель Башкирии до смерти избил своего знакомого

15:11, 23 фев 2022

Пресс-служба Караидельского районного суда сообщила, что к длительному сроку в колонии особого режима приговорили 52-летнего местного жителя, который несмотря на то, что недавно вышел из колонии, пренебрег комендантским часом и убил своего знакомого.







По информации пресс-службы суда, в отношении фигуранта уголовного дела после того, как он вышел на свободу, установили административный надзор на восемь лет – ему нельзя было покидать пределы своего жилища в период с 22:00 до 7:00. Несмотря на это, подсудимый уехал из своего района, не уведомив об этом правоохранительные органы.

Летом 2021 года мужчина во время распития алкогольных напитков затеял конфликт и избил своего знакомого, ударяя в область груди и живота. В результате тот скончался от полученных травм на месте происшествия.





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