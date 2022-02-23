В Башкирии обвалилась крыша многоквартирного жилого дома

16:49, 23 фев 2022

В селе Бижбуляк произошло частичное обрушение кровли многоквартирного жилого дома: пострадавших нет.



Сегодня, 23 февраля, в 14:45 произошло частичное обрушение кровли по улице Центральной в селе Бижбуляк Бижбулякского района республики. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РБ.







По прибытии на место спасатели установили, что двухскатная кровля жилого двухэтажного дома частично обвалилась. Площадь повреждённой крыши дома, состоящего из 16 квартир, составляет 300 квадратных метров. Потолочное перекрытие не повреждено.



«Погибших и травмированных нет. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан», — добавили в ведомстве.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ