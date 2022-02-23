В Башкирии подросток забрался на козырек магазина и не смог спуститься

18:08, 23 фев 2022

В Кумертау 11-летний подросток забрался на козырек магазина и не смог спуститься обратно. Об этом сообщает госкомитет республики по ЧС.







Инцидент произошел на улице Шахтостроителей сегодня днем, 23 февраля. Сообщается, что на крышу магазина забрались двое подростков. Одному из них удалось спуститься вниз по сугробам до прибытия спасателей, второму же потребовалась помощь. Используя лестницу, сотрудники экстренной службы спустили мальчика с крыши и передали полиции.



Ранее сообщалось о том, что в селе Бижбуляк произошло частичное обрушение кровли многоквартирного жилого дома: пострадавших нет.





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Фото: МЧС по РБ