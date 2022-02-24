В Шаранском районе Башкирии столкнулись "Лада Ларгус" и встречный грузовик КамАЗ

11:17, 24 фев 2022

Сегодня, 24 февраля, в Шаранском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.



Авария произошла в десятом часу утра на 1 км автодороги Шаран-Тюменяк. По предварительным данным, столкнулись "Лада Ларгус" и встречный грузовик КамАЗ.







В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи. Также с "Лады" госпитализированы два пассажира. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на 1355-м километре трассы Самара — Уфа — Челябинск произошло четыре аварии с участием 10 автомобилей. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщили в ГИБДД по Башкирии. Все ДТП зафиксированы в пределах одного километра.





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ