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В Шаранском районе Башкирии столкнулись "Лада Ларгус" и встречный грузовик КамАЗ

В Шаранском районе Башкирии столкнулись "Лада Ларгус" и встречный грузовик КамАЗ

11:17, 24 фев 2022

Сегодня, 24 февраля, в Шаранском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.

Авария произошла в десятом часу утра на 1 км автодороги Шаран-Тюменяк. По предварительным данным, столкнулись "Лада Ларгус" и встречный грузовик КамАЗ.

В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи. Также с "Лады" госпитализированы два пассажира. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на 1355-м километре трассы Самара — Уфа — Челябинск произошло четыре аварии с участием 10 автомобилей. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщили в ГИБДД по Башкирии. Все ДТП зафиксированы в пределах одного километра. 

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Шаранский район происшествия аварии
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