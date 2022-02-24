В столице Башкирии мужчина пригрозил сотруднице кафе оружием
14:07, 24 фев 2022
В Уфе полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на бистро. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, злоумышленник зашел в кафе, направил на продавца пистолет и потребовал сделать ему шаурму.
В ожидании своего ужина мужчина вышел покурить. Этим воспользовалась сотрудница бистро и нажала тревожную кнопку. По возвращении проголодавшегося преступника задержали полицейские.
Позже выяснилось, что мужчина не ограничился только нападением на точку общепита. Незадолго до этого он проник в автомобиль и украл оттуда документы и сигнальный пистолет, которым и воспользовался впоследствии, чтобы заполучить свой «нелегальный ужин».
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой с применением оружия».
- По факту проникновения в автомобиль проводится проверка, — добавили в ведомстве.