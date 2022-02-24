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В столице Башкирии мужчина пригрозил сотруднице кафе оружием

В столице Башкирии мужчина пригрозил сотруднице кафе оружием

14:07, 24 фев 2022

В Уфе полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на бистро. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, злоумышленник зашел в кафе, направил на продавца пистолет и потребовал сделать ему шаурму.

В ожидании своего ужина мужчина вышел покурить. Этим воспользовалась сотрудница бистро и нажала тревожную кнопку. По возвращении проголодавшегося преступника задержали полицейские. 

Позже выяснилось, что мужчина не ограничился только нападением на точку общепита. Незадолго до этого он проник в автомобиль и украл оттуда документы и сигнальный пистолет, которым и воспользовался впоследствии, чтобы заполучить свой «нелегальный ужин».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой с применением оружия». 

- По факту проникновения в автомобиль проводится проверка, — добавили в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МВД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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