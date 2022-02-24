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В Башкирии молодая женщина убила собственную мать за то, что та мешала ей спать

В Башкирии молодая женщина убила собственную мать за то, что та мешала ей спать

19:12, 24 фев 2022

Следком Башкирии сообщил, что в Уфе предъявили обвинение 28-летней местной жительнице. Следователи сообщили, что она убила свою мать за то, что та мешала ей спать.

По информации ведомства, преступление произошло 15 февраля 2022 на свою  48-летнюю мать, взяла кухонный нож и ударила им в шею.  От полученного ранения местная жительница скончалась на месте.
 
После случившегося фигурантка уголовного дела смыла кровь, переодела потерпевшую, а своему сожителю сказала, что та скончалась от естественных причин, после вызвала скорую помощь, сообщив им ту же версию смерти. Истинные причины кончины удалось выяснить только во время судебной экспертизы. 

Несмотря на это женщина отрицала свою причастность, однако когда ей предъявили доказательства, созналась в содеянном. В настоящий момент ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Следком Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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