В Башкирии во время пожара в квартире погибла женщина

09:10, 25 фев 2022

ЧП произошло накануне, 24 февраля, ночью в Уфе по улице 50 лет СССР, дом 40.



На место пожара оперативно прибыли сотрудники МЧС России и другие экстренные службы. В ходе разведки установлено, что в помещении кухни в квартире на 6-м этаже происходит горение домашнего имущества на площади 1,5 кв.метров.







«Из дома эвакуировано 26 человек, в том числе 5 детей. Очаг обнаружен, пожар ликвидирован. К сожалению, в квартире обнаружена женщина без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.



Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.





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