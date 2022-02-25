В Башкирии во время пожара в квартире погибла женщина
09:10, 25 фев 2022
ЧП произошло накануне, 24 февраля, ночью в Уфе по улице 50 лет СССР, дом 40.
На место пожара оперативно прибыли сотрудники МЧС России и другие экстренные службы. В ходе разведки установлено, что в помещении кухни в квартире на 6-м этаже происходит горение домашнего имущества на площади 1,5 кв.метров.
«Из дома эвакуировано 26 человек, в том числе 5 детей. Очаг обнаружен, пожар ликвидирован. К сожалению, в квартире обнаружена женщина без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.