В Башкирии в ДТП пострадали две пассажирки

19:38, 25 фев 2022

ДТП случилось днем 24 февраля в Туймазинском районе Башкирии. Подробности сообщили в пресс-центре ГИБДД республики.







По данным ведомства, ЧП произошло на 38-м километре автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы, близ села Николаевка.



50-летний уфимец за рулём «Лада Калина», двигаясь со стороны М-5 «Урал» в направлении Белебея, предположительно, не справился с управлением и допустил занос автомобиля, после чего столкнулся со встречным фургоном под управлением 61-летнего жителя Туймазов.

В результате аварии пассажирки «Лады», женщины 28 и 55 лет, с травмами доставлены в местную больницу.



Ранее сообщалось, что в Шаранском районе Башкирии столкнулись "Лада Ларгус" и встречный грузовик КамАЗ. Есть погибший.

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Фото: УГИБДД по РБ