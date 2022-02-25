В Башкирии в ДТП пострадали две пассажирки

ДТП случилось днем 24 февраля в Туймазинском районе Башкирии. Подробности сообщили в пресс-центре ГИБДД республики.
По данным ведомства, ЧП произошло на 38-м километре автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы, близ села Николаевка.
50-летний уфимец за рулём «Лада Калина», двигаясь со стороны М-5 «Урал» в направлении Белебея, предположительно, не справился с управлением и допустил занос автомобиля, после чего столкнулся со встречным фургоном под управлением 61-летнего жителя Туймазов.
В результате аварии пассажирки «Лады», женщины 28 и 55 лет, с травмами доставлены в местную больницу.