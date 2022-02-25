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В одном из районов Башкирии снег завалил дверь дома бабушки

В одном из районов Башкирии снег завалил дверь дома бабушки

19:55, 25 фев 2022

В селе Ермолаево Куюргазинского района снег, сошедший с крыши, завалил дверь дома пожилой бабушки. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Утром 25 февраля к спасателям за помощью обратилась 79-летняя бабушка. Она рассказала, что из-за снега, который сошел с крыши, у нее не получается открыть дверь и выйти на улицу. Спасатели оперативно выехали на место. Они расчистили снег и вызволили пенсионерку из снежного плена.

— Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям призывает управляющие компании, владельцев частных и дачных домов своевременно и регулярно производить очистку от снега крыши зданий, при этом соблюдая все меры безопасности. Территория, на которую планируется сброс снежных масс с кровель высотных зданий, в обязательном порядке должна быть огорожена специальной лентой. В опасных местах необходимо выставить предупреждающие знаки, — напомнили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

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Источник: www.proural.info
Фото: пресс-служба ГК РБ по ЧС
Теги: Куюргазинский район происшествия
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