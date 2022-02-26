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В Башкирии на женщину с грудным ребенком упал с крыши снег

В Башкирии на женщину с грудным ребенком упал с крыши снег

09:40, 26 фев 2022

В Башкирии снег с крыши упал на женщину с грудным ребенком. Несчастный случай произошел в поселке Приютово Белебеевского района. 30-летнюю пострадавшую и ее малыша доставили в травмпункт в Белебей, после осмотра отпустили на амбулаторное лечение, сообщили в Госкомитете по ЧС.

Примерно в это же время в «112» поступило сообщение о том, что в Кумертау на улице Ленина снег с крыши упал на 42-летнюю женщину. Пострадавшая получила незначительные ушибы, от госпитализации отказалась.

«Чтобы избежать несчастных случаев в результате падения снежных масс и наледи, следует соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием», - напомнили в госкомитете.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Белебеевский район
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