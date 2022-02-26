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В Башкирии избили главу отделения Всероссийского общества охраны природы

В Башкирии избили главу отделения Всероссийского общества охраны природы

09:51, 26 фев 2022

В селе Сахаево Кармаскалинского района неизвестные напали на председателя башкирского отделения Всероссийского общества охраны природы Сергея Бурлакова. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщил руководитель организации «Зеленый щит» Рамис Теляпкулов.

По его словам, нападение произошло сегодня ночью в загородном доме Сергея Бурлакова. Помимо активиста, там еще было несколько человек.

— Нападавших было 10-15 человек, которые избили всех находившихся на участке людей со словами: если Бурлаков не покинет «их землю», его застрелят, зарежут. Бурлаков занимает принципиальную позицию по вопросам охраны природы, закрыл множество незаконных карьеров, привлекал к ответственности виновных в крупных экологических преступлениях, является общественным инспектором Росприроднадзора, а также судебным экспертом по вопросам экологии, — рассказал Теляпкулов.

Кто мог совершить нападение, пока неизвестно.

— Производилась стрельба из травматического оружия, было попадание в голову. Одному из пострадавших сломали 9 ребер. Пока неизвестно, кто напал. Предположения разные, об этом рано говорить, — сообщил Теляпкулов.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Кармаскалинский район происшествия криминал
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