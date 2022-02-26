В Илишевском районе Башкирии мужчина получил ожоги во время пожара в бане
11:39, 26 фев 2022
Инцидент произошел накануне, 25 февраля, ночью по улице Речной в деревне Саиткулово Илишевского района республики.
На место были оперативно направлены силы и средства пожарных подразделений. По прибытии установлено, что горение происходило в бревенчатой бане размером 4х4 метра с дощатым пристроем размером 2х4 метра. Спасатели оказали помощь пострадавшему в результате пожара 49-летнему мужчине. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, он получил термические ожоги, находится в состоянии средней тяжести и доставлен в больницу.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают дознаватель МЧС России.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии во время пожара в квартире погибла женщина.