В Илишевском районе Башкирии мужчина получил ожоги во время пожара в бане

11:39, 26 фев 2022

Инцидент произошел накануне, 25 февраля, ночью по улице Речной в деревне Саиткулово Илишевского района республики.







На место были оперативно направлены силы и средства пожарных подразделений. По прибытии установлено, что горение происходило в бревенчатой бане размером 4х4 метра с дощатым пристроем размером 2х4 метра. Спасатели оказали помощь пострадавшему в результате пожара 49-летнему мужчине. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, он получил термические ожоги, находится в состоянии средней тяжести и доставлен в больницу.



Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают дознаватель МЧС России.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии во время пожара в квартире погибла женщина.

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Фото: МЧС по РБ