В Альшеевском районе Башкирии в аварию попал автобус с пассажирами
15:06, 26 фев 2022
Сегодня в Альшеевском районе Башкирии зарегистрировано ДТП с участием пассажирского транспорта.
Авария произошла около 10:00 часов на 68 км автодороги Чишмы-Киргиз-Мияки. Столкнулись ВАЗ-2115 и встречный автобус "Ford Transit".
В результате пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. Пассажирский автобус двигался по маршруту "Раевка-Уфа", в салоне находилось восемь пассажиров. Их другим автобусом направили в пункты назначения. Известно, что авария произошла в условиях сильного тумана. Начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель "Лады Калина" насмерть сбил пешехода.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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