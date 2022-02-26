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Жительница Башкирии вложила на биржу почти 2 млн рублей и осталась без денег

Жительница Башкирии вложила на биржу почти 2 млн рублей и осталась без денег

16:53, 26 фев 2022

Жительница Буздякского района решила воспользоваться возможностью преумножить свои накопления через инвестиции в валюту.

В соцсетях 59-летняя женщина списалась с мужчиной, который представился брокером. Во время общения он убедил жительницу Башкирии зарегистрироваться на сайте некой биржи, где можно торговать валютой.

Она вложила почти два миллиона рублей, чтобы заработать еще больше — как и обещал собеседник. В личном кабинете на сайте она увидела пополнение, но вот так называемый брокер сразу перестал выходить на связь и отвечать на сообщения. Через некоторое время деньги пропали и с сайта.

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Источник: news102.ru
Теги: Буздякский район происшествия
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