В Башкирии водитель КамАЗа опрокинулся в кювет, есть пострадавшие

10:10, 27 фев 2022

Авария в Башкирии произошла накануне рано утром в Стерлитамакском районе на 37 км автодороги Стерлитамак-Салават.







45-летний житель Благоварского района, управляя грузовиком КамАЗ, предположительно, на Т-образном перекрёстке снёс металлическое ограждение после чего опрокинулся.



В результате аварии водитель и его 44-летняя пассажирка получили травмы. Известно, что авария произошла в условиях тумана, а водительский стаж мужчины составляет 20 лет. Начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Альшеевском районе Башкирии в аварию попал автобус с пассажирами.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ