Подвыпивший вахтовик из Башкирии отдал за ужин в Нижневартовске 108 тысяч рублей

19:56, 27 фев 2022

58-летний вахтовик из Башкирии потерял 108 тысяч рублей после ужина в кафе.







В неприятную историю попал нетрезвый мужчина из Башкирии, который не смог самостоятельно заплатить за ужин в кафе, сообщает издание «КП-Югра». Вахтовик отдал смартфон официантке, чтобы она сама перевела нужную сумму на счет заведения. Девушка отошла от клиента, совершила некие действия и отдала телефон посетителю.



Возвращаясь из кафе в такси, мужчина открыл приложение банка и обнаружил, что с его счета пропали 108 тысяч рублей. Вахтовик попытался разобраться во всем сам и вернулся в кафе, но деньги ему так и не вернули. После этого житель Башкирии решил обратиться в полицию.

Вскоре стражи порядка задержали официантку. Девушка решила признаться, что действительно перевела себе чужие деньги, когда оплачивала счет за ужин. По факту кражи возбудили уголовное дело.





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