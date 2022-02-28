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В Башкирии водитель "Лады Приора" врезался в припаркованный автомобиль

В Башкирии водитель "Лады Приора" врезался в припаркованный автомобиль

10:08, 28 фев 2022

Авария в Башкирии произошла вечером в Туймазинском районе на 1 км объездной г.Туймазы

47-летний житель г.Октябрьский за рулём "Лады Приора", допустил наезд на припаркованный ВАЗ-2112.

В результате аварии 32-летняя пассажирка "Приоры" доставлена в больницу. Также госпитализирована 42-летняя пассажирка ВАЗ двенадцатой модели. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель КамАЗа опрокинулся в кювет, есть пострадавшие.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия аварии
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