В Башкирии водитель бросил машину с пассажиркой после ДТП на ж/д переезде

09:36, 01 мар 2022

Происшествие в Башкирии произошло в полночь в Учалинском районе







На 101 км автодороги Белорецк-Учалы-Миасс неустановленный водитель за рулём "Opel Corsa" на железнодорожном переезде, предположительно, при проезде на запрещающий сигнал светофора совершил наезд на шлагбаум, после чего бросив автомобиль скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. В результате аварии 37-летняя пассажирка с различными травмами госпитализирована. С её слов, за рулём находился её 37-летний сожитель.



Госавтоинспекция Башкортостана просит всех, владеющих информацией по местонахождению водителя сообщить в ближаи‌шии‌ отдел полиции или в дежурную часть УГИБДД МВД по РБ по телефону 8(347) 235-84-02.





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: скриншот видео