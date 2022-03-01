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В Башкирии водитель бросил машину с пассажиркой после ДТП на ж/д переезде

В Башкирии водитель бросил машину с пассажиркой после ДТП на ж/д переезде

09:36, 01 мар 2022

Происшествие в Башкирии произошло в полночь в Учалинском районе

На 101 км автодороги Белорецк-Учалы-Миасс неустановленный водитель за рулём "Opel Corsa" на железнодорожном переезде, предположительно, при проезде на запрещающий сигнал светофора совершил наезд на шлагбаум, после чего бросив автомобиль скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. В результате аварии 37-летняя пассажирка с различными травмами госпитализирована. С её слов, за рулём находился её 37-летний сожитель. 

Госавтоинспекция Башкортостана просит всех, владеющих информацией по местонахождению водителя сообщить в ближаи‌шии‌ отдел полиции или в дежурную часть УГИБДД МВД по РБ по телефону 8(347) 235-84-02.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: скриншот видео
Теги: Учалинский район происшествия ДТП
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