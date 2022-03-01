Авария в столице Башкирии: иномарка перевернулась на крышу, погиб человек
10:09, 01 мар 2022
Авария с погибшим произошла в столице Башкирии.
По данным региональной ГИБДД, в Дёмском районе на перекрёстке улиц Левитана и М. Джалиля в девять часов утра 1 марта столкнулись две попутные иномарки: Suzuki SX4 и Renault Logan. Удар был такой силы, что последний автомобиль наехал на электроопору и перевернулся на крышу.
«В результате аварии скончался 40-летний пассажир «Рено Логан», его водитель госпитализирован», - отметили в УГИБДД МВД по РБ.
Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, спасателям пришлось перерезать двери перевернувшейся машины и вытащить пострадавших.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель бросил машину с пассажиркой после ДТП на ж/д переезде.