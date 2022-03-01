Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Авария в столице Башкирии: иномарка перевернулась на крышу, погиб человек

Авария в столице Башкирии: иномарка перевернулась на крышу, погиб человек

10:09, 01 мар 2022

Авария с погибшим произошла в столице Башкирии.

По данным региональной ГИБДД, в Дёмском районе на перекрёстке улиц Левитана и М. Джалиля в девять часов утра 1 марта столкнулись две попутные иномарки: Suzuki SX4 и Renault Logan. Удар был такой силы, что последний автомобиль наехал на электроопору и перевернулся на крышу.

«В результате аварии скончался 40-летний пассажир «Рено Логан», его водитель госпитализирован», - отметили в УГИБДД МВД по РБ.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, спасателям пришлось перерезать двери перевернувшейся машины и вытащить пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель бросил машину с пассажиркой после ДТП на ж/д переезде.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
Читайте также

Авария под Уфой: при столкновении ВАЗ-2115 и Subaru XV погиб водитель
Происшествия в Башкирии
Авария под Уфой: при столкновении ВАЗ-2115 и Subaru XV погиб водитель
В Бирском районе два автомобиля столкнулись в попутном направлении: один водитель погиб
Происшествия в Башкирии
В Бирском районе два автомобиля столкнулись в попутном направлении: один водитель погиб
Авария в Кумертау: столкнулись «Renault Logan» и «Renault Fluence», погиб пассажир
Происшествия в Башкирии
Авария в Кумертау: столкнулись «Renault Logan» и «Renault Fluence», погиб пассажир
Авария в Туймазинском районе: столкнулись «Mercedes GLK» и «Renault Logan»
Происшествия в Башкирии
Авария в Туймазинском районе: столкнулись «Mercedes GLK» и «Renault Logan»
В Белебеевском районе иномарка сбила насмерть мотоциклиста
Происшествия в Башкирии
В Белебеевском районе иномарка сбила насмерть мотоциклиста
Авария в Дюртюлинском районе Башкирии: столкнулись два автомобиля "Рено", погиб водитель
Происшествия в Башкирии
Авария в Дюртюлинском районе Башкирии: столкнулись два автомобиля "Рено", погиб водитель
Авария в Калтасинском районе Башкирии: столкнулись «Volkswagen Polo» и «Лада Приора», погиб пассажир
Происшествия в Башкирии
Авария в Калтасинском районе Башкирии: столкнулись «Volkswagen Polo» и «Лада Приора», погиб пассажир
В Стерлитамакском районе Башкирии в аварии погиб подросток на мопеде
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамакском районе Башкирии в аварии погиб подросток на мопеде


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: