Авария в столице Башкирии: иномарка перевернулась на крышу, погиб человек

10:09, 01 мар 2022

Авария с погибшим произошла в столице Башкирии.



По данным региональной ГИБДД, в Дёмском районе на перекрёстке улиц Левитана и М. Джалиля в девять часов утра 1 марта столкнулись две попутные иномарки: Suzuki SX4 и Renault Logan. Удар был такой силы, что последний автомобиль наехал на электроопору и перевернулся на крышу.







«В результате аварии скончался 40-летний пассажир «Рено Логан», его водитель госпитализирован», - отметили в УГИБДД МВД по РБ.



Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, спасателям пришлось перерезать двери перевернувшейся машины и вытащить пострадавших.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель бросил машину с пассажиркой после ДТП на ж/д переезде.





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Фото: ГИБДД по РБ