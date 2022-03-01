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Житель Башкирии пытался задушить соседского мальчика на пороге своего дома

Житель Башкирии пытался задушить соседского мальчика на пороге своего дома

20:59, 01 мар 2022

В МВД по Башкирии сообщили, что в Октябрьском местный житель пытался задушить соседского подростка. В момент совершения преступления подозреваемый был пьян, отметили в ведомстве.

По предоставленной информации, все произошло после того, как мама знакомого юноши попросила его проведать сына, который долго не выходил на связь. Идти одна женщина опасалась из-за пьяного супруга. 

Когда они позвонили в дверь, то увидели на пороге нетрезвого отца друга. Мужчина вышел на лестничную площадку, начал душить подростка, избивать его и угрожать смертью. Остановить фигуранта уголовного дела удалось матери потерпевшего. Услышав крики, она выбежала на площадку и начала защищать своего ребенка.

После этого подозреваемый угомонился, а парень сбежал. На допросе подозреваемый заявил, что долгое время не употреблял алкоголь и потерял после выпитого контроль над собой. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Октябрьский происшествия криминал
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